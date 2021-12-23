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    أذربيجان: تطعيم أكثر من 27 ألف جرعة من لقاح كورونا في 23 ديسمبر

    ٢٣.١٢.٢٠٢١ [١٧:٢٩]

    باكو، 23 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 27 الفا و494 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 23 ديسمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن ألفين و952 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و3 آلاف و468 شخص ضمن المرحلة الثانية و21 ألفا و74 شخصا ضمن المرحلة الثالثة.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و152 ألف و952 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و150 ألف و711 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و653 ألف و5 أشخاص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و349 ألف و236 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم أكثر من 27 ألف جرعة من لقاح كورونا في 23 ديسمبر
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