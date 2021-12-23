تصدير 1008 الف طن من الشاي

باكو، 23 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

صدرت 1008 الف طن من الشاي من البلد خلال أشهر يناير - نوفمبر من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك ان قيمة الشاي المصدر من البلد بلغت 7.6 مليون دولار.

يذكر أن أذربيجان صدرت في نفس الفترة العام الماضي 1232 طن من الشاي بقيمة 8.5 مليون دولار.