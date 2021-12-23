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    صباح الرديف يتعادل مع كبز كنجة 2-2 – صور

    ٢٣.١٢.٢٠٢١ [١٧:٤٦]

    باكو، 23 ديسمبر، أذرتاج

    تعادل صباح الرديف مع كبز كنجة ضيفه بهدفين لمثليهما في الجولة الثالثة عشرة الأخيرة للدور الأول بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 76 المنظمة على ملعب بنك رسبوبليكا أرينا في باكو أدارها الحكم بايراموف أمام 20 مشجعا.

    وفتح الحساب سيدوف في انطلاقة المباراة د1 لصالح صاحب الأرض وضاعفه قولييف د18 ورد عليهما سيدوف نفسه د35 مرماه ورضايف د48.

    وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الأرض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

    وأضاف الحكم دقيقة بدل الوقت الضائع الى الفترة الأولى ودقيقتين الى الشوط الثاني.

    وبهذا التعادل ارتفع كبز كنجة الى المركز الثالث برصيد 22 نقطة فيما استقر صباح الرديف بالمركز السابع برصيد 18 نقطة.

     

     

    AZERTAG.AZ :صباح الرديف يتعادل مع كبز كنجة 2-2 – صور
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