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    سياسة


    أذربيجان تسلم مذكرة احتجاج الى فرنسا

    ٢٣.١٢.٢٠٢١ [١٨:٠٣]

    باكو، 23 ديسمبر، أذرتاج

    استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية القائم باعمال فرنسا في باكو وسلمته مذكرة احتجاج.

    قالت الخارجية في بيان إن رئيسة منطقة ايل دو فرانس الفرنسية مرشحة حزب الجمهوريين الى رئاسة فرنسا واليري بكريز زارت 22 ديسمبر غير قانونية مدينة خانكندي الأذربيجانية.

    هذه الزيارة المنفذة برفقة عدد من الساسة الفرنسيين ضمن الحملة الانتخابية واقع انتهاك التشريع الأذربيجاني كونها موجهة ضد سيادة أذربيجان وسلامة أراضيها.

    واستلفت اهتمام الجانب المقابل الى أن هذه الخطوة لمجموعة من الساسة الفرنسيين تضرّ العلاقات الثنائية وفي الوقت ذاته تخل بدور يمكن لفرنسا أن تلعبه في تطبيع علاقات بين أذربيجان وأرمينيا بعد انتهاء النزاع ونفوذ فرنسا في المنطقة عامة.

    وأضافت الخارجية أن أسماء القائمين بالزيارة غير القانونية المذكورة أدرجت في قائمة الأشخاص غير المرغوب فيهم.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تسلم مذكرة احتجاج الى فرنسا
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    أذربيجان تسلم مذكرة احتجاج الى فرنسا