غابالا الرديف يتغلب على سومقايت الرديف

غابالا، 23 ديسمبر، أذرتاج

تغلب غابالا الرديف على سومقايت الرديف ضيفه بهدفين لهدف في الجولة الثالثة عشرة الأخيرة للدور الأول بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 77 المنظمة على ملعب غابالا المركزي أدارها الحكم بكروف أمام 50 مشجعا.

وسجل هدفي صاحب الأرض اسدوف د4 وباخجالي د39 ورد عليهما همتوف د23 من ركلة الجزاء.

وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الأرض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي فيما طرد لاعبا من الضيف بالبطاقة الحمراء د90.

وأضاف الحكم دقيقتين بدل الوقت الضائع الى الفترة الأولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز ارتفع غابالا الرديف الى المركز الحادي عشر خلف سومقايت الرديف العاشر برصيد 13 نقطة.