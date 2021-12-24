النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني تهنئ الرئيس إلهام علييف بمناسبة يوبيله

باكو، 24 ديسمبر (أذرتاج)

هنأت النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا الرئيس إلهام علييف بمناسبة يوبيله.

أفادت وكالة اذرتاج ان النائبة الأولى للرئيس كتبت هذا في تدوينة لها في صفحتها الرسمية في انستغرام.

جاء في البيان:

"فخامة الرئيس المحترم!

اريد اليوم كاحد الملايين الاذربيجانيين بنقل شكري الجزيل لكم. نشكركم على تعزيز مشاعر الافتخار الوطني والوحدة الوطنية لدينا اي لدى الشعب الاذربيجاني. نحن ممتنون لكم على تحقيق الأمنية المقدسة والمراد التي يحملها كل اذربيجاني في قلبه منذ سنين طويلة. الشعب الاذربيجاني شعب منتصر.

لا تنفذ الاعمال الكبيرة في آن واحد. ان الطريق المؤدي الى أي انجاز تاريخي يكون طويلا ومعقدا وصعبا. وخدمتكم التاريخية هي انكم أقدمتم على هذا الطريق وتجاوزتموه بشرف. وفضلكم الذي لا مثيل له هو انكم ضمنتم الانتصار للشعب الاذربيجاني بالقرارات التي اصدرتموها تحت قيادة البلد خلال كل هذه السنوات.

وقوتكم هي انكم تمكنتم من كثب ثقة واعتماد الشعب عليكم وحققتم هذه الثقة القيمة مستندا على حب وثقة الشعب. خدمتكم التاريخية هي ان الثقة والأمن والعزم لم تترككم ابدا رغم انكم واجهتم الصعوبات والضغوطات وأحيانا الآراء غير المبررة وغير المنصفة خلال هذه السنوات. إن المهمة الكبيرة لإعادة وحدة أراضي بلدنا هي الأخرى نُفذت بفضل عزمكم الوطيد بالذات.

اعلم انكم اعتمدتم على شعبكم دائما. وهذه الثقة بالذات هي مصدر الانتصارات التي حققتموها وستحققونها مع جميع فضائلكم الفردية.

أبلغكم اصدق التبريكات!

اسمحوا لي بأن أتمنى لكم وللشعب الاذربيجاني بأسره موفور الصحة ودوام العافية وأتمنى لكم تحقيق كل امنياتكم.

تستمرون في طريق الإنجازات وامامكم اعمال كثيرة تنتظركم لأجل وطننا.

أسأل الله لكم الصبر والقوة! وأسأل الله ان يحميكم ويحمي الشعب الاذربيجاني في هذا السبيل المقدس!

نفتخر بكم ونحبكم كثيرا !

مهربان علييفا"