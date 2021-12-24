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    أعمال إنشاء الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا مستمرة على قدم وساق

    ٢٤.١٢.٢٠٢١ [١١:٢٠]

    باكو، 24 ديسمبر (أذرتاج)

    تستمر اعمال انشاء الطريق البري الواصل بين احمد بايلي وفضولي وشوشا على قدم وساق. أرسى الرئيس إلهام علييف حجره الأساسي اثناء زيارته الى محافظة فضولي في 14 يونيو.

    أفادت وكالة أذرتاج انه تستمر أيضا اعمال انشاء 7 أنفاق على الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا.

    كذلك بدأت اعمال إنشاء نفق في اتجاه الطريق الممتد من الطريق البري احمدبايلي وفضولي وشوشا الى "عين ماء "عيسى بولاغي" مع طول 1335 متر.

    AZERTAG.AZ :أعمال إنشاء الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا مستمرة على قدم وساق
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    أعمال إنشاء الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا مستمرة على قدم وساق أعمال إنشاء الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا مستمرة على قدم وساق أعمال إنشاء الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا مستمرة على قدم وساق أعمال إنشاء الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا مستمرة على قدم وساق أعمال إنشاء الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا مستمرة على قدم وساق أعمال إنشاء الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا مستمرة على قدم وساق أعمال إنشاء الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا مستمرة على قدم وساق أعمال إنشاء الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا مستمرة على قدم وساق أعمال إنشاء الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا مستمرة على قدم وساق أعمال إنشاء الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا مستمرة على قدم وساق أعمال إنشاء الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا مستمرة على قدم وساق أعمال إنشاء الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا مستمرة على قدم وساق أعمال إنشاء الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا مستمرة على قدم وساق أعمال إنشاء الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا مستمرة على قدم وساق أعمال إنشاء الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا مستمرة على قدم وساق أعمال إنشاء الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا مستمرة على قدم وساق أعمال إنشاء الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا مستمرة على قدم وساق أعمال إنشاء الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا مستمرة على قدم وساق أعمال إنشاء الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا مستمرة على قدم وساق أعمال إنشاء الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا مستمرة على قدم وساق أعمال إنشاء الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا مستمرة على قدم وساق أعمال إنشاء الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا مستمرة على قدم وساق أعمال إنشاء الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا مستمرة على قدم وساق أعمال إنشاء الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا مستمرة على قدم وساق أعمال إنشاء الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا مستمرة على قدم وساق أعمال إنشاء الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا مستمرة على قدم وساق أعمال إنشاء الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا مستمرة على قدم وساق أعمال إنشاء الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا مستمرة على قدم وساق أعمال إنشاء الطريق البري الواصل بين احمدبايلي وفضولي وشوشا مستمرة على قدم وساق