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    قراداغ لوكباتان يتغلب على قراباغ الرديف

    ٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٢:١٥‎]

    قراداغ، باكو، 23 ديسمبر، أذرتاج

    تغلب قراداغ لوكباتان على قراباغ أغدام الرديف ضيفه بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة عشرة الأخيرة للدور الأول بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 78 المنظمة على ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي أدارها الحكم محمدوف أمام 50 مشجعا.

    وسجل هدفي صاحب الأرض جعفروف د36 ومحمدوف د82 ورد عليهما أخوندزاده د80.

    وعاقب الحكم 3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

    وأضاف الحكم 3 دقائق بدل الضائع الى الفترة الأولى ومثلها الى الشوط الثاني.

    وبهذا الفوز القيم عزز قراداغ لوكباتان موقعه في زعامة الترتيب برصيد 28 نقطة فيما تراجع قراباغ أغدام الرديف الى المركز السادس برصيد متجمد عند 19 نقطة.

     

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