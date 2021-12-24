باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج تغلب نادي ماراثون على كشلة بهدفين لهدف ليحصد كأس أذربيجان في مسابقة التيك بول المنظمة لأول مرة في البلاد. وحصد المركز الثاني نادي أداش الذي فاز به على حساب نادي باكو بهدفين مقابل هدف. ونظمت مسابقة كأس أذربيجان في التيك بول بدعم وزارة الشباب والرياضة وتنظيم الاتحاديين الاذربيجانيين للتيك بول وتنس كرة القدم. وقلدت الأندية الفائزة بجوائز مالية والكؤوس والميداليات والشهادات فيما منحت لجميع المشاركين شهادات.

AZERTAG.AZ : ماراثون يحصد كأس أذربيجان في التيك بول – صور

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