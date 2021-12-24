حزب أذربيجان الحديثة ينظم مؤتمرا في "قراباغ: نافذة جديدة من جنوب القوقاز

باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

بدأت فعاليات مؤتمر علمي عملي في "قراباغ: نافذة جديدة من جنوب القوقاز" بتنظيم حزب أذربيجان الحديثة 24 ديسمبر اليوم.

ويشارك في فعاليات المؤتمر العلمي العملي ممثلون عن الجهاز المركزي للحزب وأعضاء مجلس إدارة الحزب ورؤساء ومسؤولو المؤسسات العامة والحكومية ونواب المجلس الوطني من الحزب وممثلون عن مؤسسات العلم والتعليم ووسائل الإعلام الجماهيرية.

وافتتح المؤتمر المنعقد باشراف رئيس منظمة حي ناريمانوف للعاصمة للحزب سميير ولييف بكلمة نائب رئيس حزب أذربيجان الحديثة رئيس الجهاز المركزي طاهر بداقوف مؤكدا على أن أذربيجان الدولة الزعيمة في جنوب القوقاز تنتهج سياسة الدولة البراغماتية في ظروف الحقائق الجديدة مفيدا أن هذه الحقائق ظهرت نتيجة للسياسة المتواصلة التي ينتهجها الرئيس إلهام علييف حيث أن الوضع الراهن السائد على المنطقة خلال مدة سنة أخيرة يرجع الى خدماته هو.

ويستمر المؤتمر.