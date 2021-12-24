باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج اختتمت مباريات الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الثانية الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات. ونظمت مباريات الجولة لدى ملعب أولمبيك ستار يومي 21-22 ديسمبر. خان لنكران – أتلتيكو باكو 2-1، الحكام غفارلي وخليلوف وحسنوف ومحمدوف دالغا – أدفوكات 0-6، الحكام أمير اصلانوف ومحمدوف وأقايف وعسكروف ذو الفقار – ستار كارقو الثاني 5-2، الحكام جبرائيلوف وحسنوف وخليلوف وصمدلي باكو فاير الثالث – بيبي هيبت 5-1، الحكام حسينوف واقايف ومحمدوف وحسينوف بورجالي – روان 3-5، الحكام غفارلي وأمير أصلانوف ونقييف وحسينوف ايسما باكو – تيمسبورت 10-2، الحكام محمدوف وفرجوف وقولييف ونجفوف بايكر تيلي – هوسان 4-5، الحكام نصيروف ونقييف ومحمدوف وأسدوف ت الأندية ل ف ت خ ل/ع ن 1 أدفوكات 12 11 1 0 73-23 34 2 باكو فاير الثالث 12 10 0 2 44-23 30 3 بايكر تيلي 12 9 1 2 39-22 28 4 روان 12 7 2 3 57-40 23 5 بيبي هيبت 12 7 0 5 42-39 21 6 بورجالي 12 5 2 5 64-57 17 7 أتلتيكو باكو 12 4 2 6 39-30 14 8 دالغا 12 4 1 7 41-46 13 9 إيسما باكو 12 3 3 6 46-40 12 10 ذو الفقار 12 4 0 8 32-47 12 11 هوسان 12 4 0 8 43-96 12 12 ستار كارقو الثاني 12 3 2 7 45-54 11 13 تيمسبورت 12 3 0 9 45-77 9 14 خان لنكران 12 2 2 8 32-48 8 ويتصدر قائمة الهدافين أسدوف لاعب أدفوكات برصيد 29 هدفا ويتبعه عظيم زاده لاعب أتلتيكو باكو وقاسموف لاعب بورجالي برصيد 16 هدفا لكل واحد منهما وحسنوف لاعب هوسان برصيد 15 هدفا رابعا.

AZERTAG.AZ : نتائج الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الثانية لكرة قدم الصالات

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده