الرئيس الكازاخستاني يتصل هاتفيا بالرئيس الأذربيجاني
AzerTAg.az
٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٣:١٠]
باكو، 24 ديسمبر (أذرتاج)
أجرى الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف في 24 ديسمبر مكالمة هاتفية مع الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف.
نقل قاسم جومارت توكايف تحياته الى الرئيس الاذربيجاني بمناسبة يوم ميلاده متمنيا له دوام النجاحات وموفور الصحة.
من جانبه أعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره للرئيس الكازاخستاني على اهتمامه وتبريكاته.
أعرب رئيسا البلدين عن ثقتهما في تطوير وتعزيز علاقات الصداقة بين أذربيجان وكازاخستان في المجالات المختلفة.
كما جرى تبادل الآراء حول المسائل المتعلقة بآفاق العلاقات بين البلدين.
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