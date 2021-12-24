بحث مسائل التعاون بين "كوبيا" وشركات اسبانية
AzerTAg.az
٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٣:١٧]
باكو، 24 ديسمبر (أذرتاج)
التقى اورخان محمدوف رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) ورئيس شركة "فاكتور اينرجيا" الاسبانية روساند باريس ورئيس الجمعية التجارية والثقافية الأذربيجانية الاسبانية فريد مصطافايف.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن كوبيا ان الطرفين اجرا تبادل الآراء حول سبل التعاون.
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