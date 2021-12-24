الرئيس الاوزبكي يجري مكالمة هاتفية مع الرئيس الاذربيجاني

باكو، 24 ديسمبر (أذرتاج)

أجرى رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيويف اتصالا هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

هنأ الرئيس الاوزبكي نظيرَه الاذربيجاني بمناسبة عيد ميلاده متمنيا له النجاحات في نشاطه الرئاسي وموفور الصحة.

من جانبه أعرب الرئيس الاذربيجاني عن شكره للرئيس الاوزبكي على الاهتمام والتبريكات.

أكد الرئيسان ان علاقات الصداقة بين أذربيجان واوزبكستان تشهد تطورا ناجحا معربين عن ثقتهما في دوام تعزيز العلاقات.

كما نوقشت اثناء المكالمة الهاتفية مسائل متعلقة بآفاق التعاون.