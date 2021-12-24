رئيس طاجيكستان يتصل برئيس أذربيجان هاتفيا

باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

اتصل رئيس جمهورية طاجيكستان امام علي رحمن 24 ديسمبر اليوم هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

هنأ امام علي رحمن الرئيس إلهام علييف بمناسبة يوم ميلاده اليوبيل متمنيا له نجاحا في عمله الرئاسي وموفور الصحة.

ورفع الرئيس إلهام علييف الشكر لرئيس طاجيكستان على الاهتمام والتهنئة.

وأعرب رئيسا الدولتين خلال المكالمة الهاتفية عن يقينهما من مواصلة تطور علاقات الصداقة الثنائية بين أذربيجان وطاجيكستان تطورا ناجحا وتبادلا الآراء تبادلا واسعا حول آفاق التعاون.