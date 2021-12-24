المبعوث الخاص للرئيس لدى منطقة قراباغ الاقتصادية المحررة من الاحتلال: مفهوم أعمال إعادة البناء والإصلاح والاعمار والتأهيل المنفذة في قراباغ مؤلف من انشاء اتصالات أساسية

باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

قال أمين حسينوف المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني لدى الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني الدخيلة منطقة قراباغ الاقتصادية باستثناء محافظة شوشا إن تنفيذ الابتكارات النظامية اليوم لدى أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني مبدأ رئيسي لممارسة الموقف من اعمال إعادة البناء والإصلاح والاعمار والتأهيل.

وتناول حسينوف الاعمال المنجزة في هذا المجال قائلا أن 11 فريق عمل أنشئت.

وابلغ اعداد برنامج الدولة المتضمن عملية إعادة البناء والإصلاح والاعمار والتأهيل في الأراضي المحررة من الاحتلال خلال الفترة ما بين 2020-2025م مفيدا أن الاعمال في هذا المجال على وشك الاستكمال.