هادروت، 24 ديسمبر (أذرتاج) زار الرئيس الاذربيجاني القائد الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا ونجلهما حيدر علييف بلدة هادروت بمحافظة خوجاوند. وشاركوا في حفل افتتاح قاعدة عسكرية فيها. أفادت وكالة أذرتاج ان القائد الأعلى المنتصر قدم العلم القتالي الى القاعدة العسكرية. ثم تفقد الرئيس والسيدة الأولى ونجلهما مركز التدريب وتابعوا نشاطه.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح قاعدة عسكرية في بلدة هادروت

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