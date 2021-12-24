فلاش موب في مضمار شوشا بمناسبة يوبيل الرئيس إلهام علييف (فيديو)
AzerTAg.az
٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٤:٤٨]
باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
يحتفل القائد الأعلى المظفر للقوات المسلحة إلهام علييف يوبيله الـ60.
أفادت وكالة اذرتاج انه بهذه المناسبة اقامت إدارة محمية مدينة شوشا الحكومية مع العاملين والعسكريين في المدينة فلاش موب (تجمعا مفاجئا) لصنع "القبضة الحديدية" في مضمار شوشا (جيدير دوزو).
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2021/3/1640339712689228712.mp4
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