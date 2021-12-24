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    أخبار رسمية


    رئيس بلغاريا يتصل برئيس أذربيجان هاتفيا

    ٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٥‎:٠٦]

    باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

    اتصل رئيس جمهورية بلغاريا رومن راديف 24 ديسمبر اليوم هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

    هنأ الرئيس رومن راديف الرئيس إلهام علييف بمناسبة يوم ميلاده اليوبيل متمنيا له نجاحا في عمله الرئاسي وموفور الصحة.

    ورفع الرئيس إلهام علييف الشكر لرئيس بلغاريا على الاهتمام والتهنئة.

    واُعرِب خلال المكالمة الهاتفية عن الارتياح من تطور العلاقات الثنائية وتبودلت وجهات نظر حول آفاق التعاون.

    AZERTAG.AZ : رئيس بلغاريا يتصل برئيس أذربيجان هاتفيا
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