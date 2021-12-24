ضبط 7 بنادق للصيد غير قانونية ذات الماسورة المزدوجة لدى مواطنين في لنكران – صورة

لنكران، 24 ديسمبر، أذرتاج

تواصل أجهزة انفاذ القانون عمليات البحث والتحري والرصد والفعاليات الوقائية الاحترازية بغية ضبط الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير قانوني وكذلك تسليمهم طواعية إياها الى الجهات ذات الصلة.

قالت الداخلية في بيان إن عمليات البحث والتحري والرصد المنجزة على أساس بلاغات ومعلومات تلقتها اسفرت عن ضبط 7 بنادق للصيد ذات الماسورة المزدوجة مختلفة الاضراب كان المواطنون أ/غنييف وق/محمدوف وس/تقييف وش/شروانوف وم/إسماعيلوف وف/أقايف وت/نصرت زاده من سكان المحافظة يحتفظون عليها غير قانوني وبدون وثائق رسمية.

ويجري التحقيق مع كل حادث لدى شرطة لنكران.