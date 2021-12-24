استيراد 36.3 ألف طن من اللحم خلال 11 شهرا
AzerTAg.az
٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٥:١٦]
باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
تم استيراد 36.3 الف طن من اللحم إلى البلد خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية أن تكلفة اللحم المستوردة بلغت 62.3 مليون دولار أمريكي.
يذكر أن البلد استورد 39.4 الف طن من اللحم بقيمة 72 مليون دولار خلال الفترة المذكورة من العام الماضي.
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