تسليم شقق ومنازل خاصة في المناطق الى 50 عائلة من ذوي الشهداء والمعاقين أخرى

باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

سلم وزارة العمل والحماية الاجتماعية للسكان في 24 ديسمبر اليوم الى 50 أسرة من أسر الشهداء وذوي الإعاقة جراء بحرب قره باغ شقق ومنازل خاصة.

وحضر حفل التسليم وزير العمل والضمان الاجتماعي ساحل بابايف وابلغ أن 11 الف منزل بما فيه 3 الاف منزل عام 2021م يخطط تسليمها الى عائلات الشهداء ومعاقي الحرب خلال فترة 2021-2025م مضيفا أن الوزارة ضمنت خلال العام الحالي 2800 وخلال الفترة الماضية عموما 12 الف عائلة شهيد ومعاق حرب بالمنازل والشقق الخاصة.

وعبر المواطنون الذين حصلوا على مساكن جديدة عن ارتياحهم للرعاية الخاصة للرئيس إلهام علييف والعمل المنجز لتحسين رفاهية أسر الشهداء وذوي الإعاقة بسبب الحرب والزيادة المنتظمة للمعاشات والمزايا والمعاشات التقاعدية، وأعبروا اليوم عن شكرهم لرئيس الجمهورية على توفير منازل جديدة لهم.