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    اقتصاد


    ارتفاع الواردات من الحليب

    ٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎١]

    باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    استوردت أذربيجان 9856 طن من الحليب خلال 11 شهرا من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن قيمة الحليب المستورد بلغت 12.9 مليون دولار.

    يذكر أن البلد استورد 9002 طن من الحليب بقيمة 14.4 مليون دولار خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الماضي.

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