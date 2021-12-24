رئيس تركيا يجري مكالمة هاتفية مع الرئيس الاذربيجاني

باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

أجرى رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

هنأ الرئيس التركي نظيرَه الاذربيجاني بمناسبة عيد ميلاده متمنيا له النجاحات في نشاطه الرئاسي وموفور الصحة.

من جانبه أعرب الرئيس الاذربيجاني عن شكره للرئيس التركي على الاهتمام والتبريكات.

أكد الرئيسان ان العلاقات الودية والأخوية بين أذربيجان وتركيا تشهد تطورا ناجحا معربين عن ثقتهما في دوام تعزيز العلاقات.

كما نوقشت اثناء المكالمة الهاتفية مسائل متعلقة بآفاق التعاون.