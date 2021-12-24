رئيس قيرغيزستان يهنئ الرئيس الاذربيجاني

باكو، 24 ديسمبر (أذرتاج)

أجرى رئيس جمهورية قيرغزستان صادر جباروف في 24 ديسمبر مكالمة هاتفية مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

هنأ الرئيس القيرغيزي نظيرَه الاذربيجاني إلهام علييف بمناسبة عيد ميلاده متمنيا له التوفيق في نشاطه الرئاسي وموفور الصحة.

من جانبه اعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره على الاهتمام والتبريكات.

ابدى الرئيسان اثناء المكالمة الهاتفية ارتياحهما لتطور علاقات الصداقة بين أذربيجان وقيرغزستان معربين عن يقينهما من المزيد من تعزيز العلاقات. وأجرا تبادل الآراء حول آفاق التعاون.