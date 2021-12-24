باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) أقيم اليوم حفل افتتاح محطتي "أحمدلي" (110 كيلو فولت) و"زاغالي" الفرعيتين للطاقة الكهربائية (35 كيلو فولت) في محافظة داشكسن. أفادت وكالة اذرتاج ان الحفل أقيم بتنظيم مشترك للسلطة التنفيذية لمحافظة داشكسن وشركة "آذريشيق".

AZERTAG.AZ : تشغيل محطتين فرعيتين حديثتين في داشكسن

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