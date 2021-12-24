  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    تشغيل محطتين فرعيتين حديثتين في داشكسن

    ٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٦:٤٢]

    باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    أقيم اليوم حفل افتتاح محطتي "أحمدلي" (110 كيلو فولت) و"زاغالي" الفرعيتين للطاقة الكهربائية (35 كيلو فولت) في محافظة داشكسن.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الحفل أقيم بتنظيم مشترك للسلطة التنفيذية لمحافظة داشكسن وشركة "آذريشيق".

    AZERTAG.AZ :تشغيل محطتين فرعيتين حديثتين في داشكسن
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٥‎:١٢]
    ضبط 7 بنادق للصيد غير قانونية ذات الماسورة المزدوجة لدى مواطنين في لنكران – صورة
    ٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٤:٤٨]
    فلاش موب في مضمار شوشا بمناسبة يوبيل الرئيس إلهام علييف (فيديو)
    ٢٣.١٢.٢٠٢١ [١٢:٢٧]
    انخفاض حرارة الطقس في قوبا إلى 15 مئوية تحت الصفر
    ٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٨:٥‎٥‎]
    افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد كوردمير – صور
    تشغيل محطتين فرعيتين حديثتين في داشكسن تشغيل محطتين فرعيتين حديثتين في داشكسن تشغيل محطتين فرعيتين حديثتين في داشكسن تشغيل محطتين فرعيتين حديثتين في داشكسن