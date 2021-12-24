الرئيس إلهام علييف: افتتاح قاعدة عسكرية في هادروت يكسب أهمية بالغة

باكو، 24 ديسمبر (أذرتاج)

يكسب افتتاح قاعدة عسكرية في هادروت أهمية بالغة. لأن هذه القاعدة العسكرية تدشن في الأرض المحررة من الاحتلال - في محافظة خوجاوند وتم تقديمها لخدمة الجيش الاذربيجاني.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 24 ديسمبر في كلمة ألقاها في افتتاح القاعدة العسكرية الجديدة في هادروت.

قال الرئيس إلهام علييف ان الجيش محاط بالرعاية الدائمة من قبل الدولة ورئيس الدولة القائد الأعلى. وبفضل هذه الرعاية والاهتمام يُعرف الجيش الاذربيجاني المنتصر في العالم كجيش انتصر في ميدان القتال.