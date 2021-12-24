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    جدول الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الثانية لكرة قدم الصالات

    ٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠٩]

    باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

    تنطلق مباريات الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الثانية الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.

    وتنظم مباريات الجولة لدى ملعب قصر باكو الرياضي يومي 26 ديسمبر.

    بيبي هيبت – بورجالي، الحكام امير اصلانوف ومحمدوف ونصيروف واسدوف

    دالغا – باكو فاير الثالث، الحكام محمدوف وخاصييف وخليلوف وعسكروف

    ذو الفقار – أتلتيكو باكو، الحكام نقييف ونصيروف ومحمدوف وحسينوف

    ايسما باكو – أدفوكات، الحكام حسينوف وأقايف وحسينوف وأسدوف

    روان – بايكر تيلي، الحكام جبرائيلوف وغفارلي ونقييف ومحمدوف

    هوسان – خان لنكران، الحكام خليلوف وحسينوف وخاصييف وصمدلي

    تيمسبورت – ستار كارقو الثاني، الحكام حسنوف وفرجوف وبالاشوف ونجفوف

    ت الأندية ل ف ت خ ل/ع ن

    1 أدفوكات 12 11 1 0 73-23 34

    2 باكو فاير الثالث 12 10 0 2 44-23 30

    3 بايكر تيلي 12 9 1 2 39-22 28

    4 روان 12 7 2 3 57-40 23

    5 بيبي هيبت 12 7 0 5 42-39 21

    6 بورجالي 12 5 2 5 64-57 17

    7 أتلتيكو باكو 12 4 2 6 39-30 14

    8 دالغا 12 4 1 7 41-46 13

    9 إيسما باكو 12 3 3 6 46-40 12

    10 ذو الفقار 12 4 0 8 32-47 12

    11 هوسان 12 4 0 8 43-96 12

    12 ستار كارقو الثاني 12 3 2 7 45-54 11

    13 تيمسبورت 12 3 0 9 45-77 9

    14 خان لنكران 12 2 2 8 32-48 8

    ويتصدر قائمة الهدافين أسدوف لاعب أدفوكات برصيد 29 هدفا ويتبعه عظيم زاده لاعب أتلتيكو باكو وقاسموف لاعب بورجالي برصيد 16 هدفا لكل واحد منهما وحسنوف لاعب هوسان برصيد 15 هدفا رابعا.

     

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