جدول الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الثانية لكرة قدم الصالات

المبعوث الخاص للرئيس لدى منطقة قراباغ الاقتصادية المحررة من الاحتلال: مفهوم أعمال إعادة البناء والإصلاح والاعمار والتأهيل المنفذة في قراباغ مؤلف من انشاء اتصالات أساسية