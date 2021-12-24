البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 27 ديسمبر
AzerTAg.az
٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٧:١٨]
باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 ديسمبر / كانون الأول.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 27 ديسمبر / كانون الأول.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٣:١٧]
٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٧:٣٥]
٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٧:٣٣]
٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٧:١٥]
٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠٠]
٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٢:٣٣]
٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٧:٢٨]
٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٥:٥١]
٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٥:٤٨]
٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٦:٤٢]
٢٣.١٢.٢٠٢١ [١٧:٢٩]
٢٣.١٢.٢٠٢١ [١٣:٠٩]
٢١.١٢.٢٠٢١ [١٢:٣٩]
٢٠.١٢.٢٠٢١ [١٠:٤٩]
٢٠.١٢.٢٠٢١ [١٠:١٠]
١٥.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠٧]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠١]
٠٧.١٢.٢٠٢١ [١٥:٣٨]
١٨.١١.٢٠٢١ [١٢:٤٠]
٢٣.١٢.٢٠٢١ [١٧:٢٩]
٢٣.١٢.٢٠٢١ [١٧:٢٠]
٢٣.١٢.٢٠٢١ [١٠:١٠]
٢٣.١٢.٢٠٢١ [١٠:٠٩]
٢٣.١٢.٢٠٢١ [١٥:٣٣]
٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٦:١٦]
٢٢.١٢.٢٠٢١ [١٠:٤٠]
٢١.١٢.٢٠٢١ [١٤:٤٨]
٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٥:٤٦]
٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٤:٤٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك