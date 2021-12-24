الرئيس: الحرب القراباغية الثانية أظهرت عزم الجيش والشعب في أذربيجان
AzerTAg.az
٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٧:١٥]
باكو، 24 ديسمبر (أذرتاج)
أظهرت الحرب القراباغية الثانية عزم الجيش والشعب في أذربيجان.
أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس إلهام علييف في كلمة في حفل افتتاح القاعدة العسكرية الجديدة في هادروت في 24 ديسمبر.
وقال الرئيس: "جيش أرمينيا جيش منهزم اليوم. اما الجيش الاذربيجاني فهو جيش منتصر."
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