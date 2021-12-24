زيادة واردات الشاي بشكل طفيف

باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

استورد 12.6 الف طن من الشاي إلى البلد خلال مدة يناير – نوفمبر من هذا العام.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أن قيمة الشاي المورد إلى البلد 55.5 مليون دولار.

يذكر أن حجم الشاي المستورد إلى البلد خلال الفترة ذاتها من العام الماضي كان 12.2 ألف طن بقيمة 49.6 مليون دولار.