باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج تنطلق مباريات الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات. وتنظم مباريات الجولة الأخيرة للعام المنتهي لدى ملعب قصر باكو الرياضي يومي 28-29 ديسمبر. 28 ديسمبر قراباغ فضولي – ياسامال، الحكام خليلوف وخاصييف وقولوزازده ومحمودوف زنكيلان – شوشا، الحكام جبرائيلوف وأمير أصلانوف وبالاشوف ونجفوف باسو – دسته أوردوباد، الحكام حسينوف وقولييف وقولوزاده وعسكروف ستار كارقو – أليانس غروب، الحكام نصيروف ونقييف وبالاشوف ومحمدوف 29 ديسمبر أولدوز – فورزا نفطجي، الحكام نصيروف وحسينوف وملكوف وحسينوف أكاديمية الرياضة – ستاندارد، االحكام غفارلي وامير اصلانوف وقولييف وصمدلي باكو فاير الثاني – مترو باكو، الحكام أقايف ومحمدوف وملكوف ومحمودوف

AZERTAG.AZ : جدول الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات

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