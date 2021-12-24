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    جدول الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات

    ٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٧:٢٩]

    باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

    تنطلق مباريات الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.

    وتنظم مباريات الجولة الأخيرة للعام المنتهي لدى ملعب قصر باكو الرياضي يومي 28-29 ديسمبر.

    28 ديسمبر

    قراباغ فضولي – ياسامال، الحكام خليلوف وخاصييف وقولوزازده ومحمودوف

    زنكيلان – شوشا، الحكام جبرائيلوف وأمير أصلانوف وبالاشوف ونجفوف

    باسو – دسته أوردوباد، الحكام حسينوف وقولييف وقولوزاده وعسكروف

    ستار كارقو – أليانس غروب، الحكام نصيروف ونقييف وبالاشوف ومحمدوف

    29 ديسمبر

    أولدوز – فورزا نفطجي، الحكام نصيروف وحسينوف وملكوف وحسينوف

    أكاديمية الرياضة – ستاندارد، االحكام غفارلي وامير اصلانوف وقولييف وصمدلي

    باكو فاير الثاني – مترو باكو، الحكام أقايف ومحمدوف وملكوف ومحمودوف

     

    AZERTAG.AZ :جدول الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات
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