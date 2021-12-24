جدول الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات
AzerTAg.az
٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٧:٢٩]
باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج
تنطلق مباريات الجولة الثالثة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.
وتنظم مباريات الجولة الأخيرة للعام المنتهي لدى ملعب قصر باكو الرياضي يومي 28-29 ديسمبر.
28 ديسمبر
قراباغ فضولي – ياسامال، الحكام خليلوف وخاصييف وقولوزازده ومحمودوف
زنكيلان – شوشا، الحكام جبرائيلوف وأمير أصلانوف وبالاشوف ونجفوف
باسو – دسته أوردوباد، الحكام حسينوف وقولييف وقولوزاده وعسكروف
ستار كارقو – أليانس غروب، الحكام نصيروف ونقييف وبالاشوف ومحمدوف
29 ديسمبر
أولدوز – فورزا نفطجي، الحكام نصيروف وحسينوف وملكوف وحسينوف
أكاديمية الرياضة – ستاندارد، االحكام غفارلي وامير اصلانوف وقولييف وصمدلي
باكو فاير الثاني – مترو باكو، الحكام أقايف ومحمدوف وملكوف ومحمودوف
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