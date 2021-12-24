  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الرئيس إلهام علييف: انشاء فرقة "كوماندو" إنجاز جديد بالنسبة لنا

    ٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٧:٣٣]

    باكو، 24 ديسمبر (أذرتاج)

    يقع في هذه القاعدة العسكرية في هادروت ممثلو الوحدة العسكرية الجديدة، أي ممثلو "كوماندو". انشاء فرقة "كوماندو" إنجاز جديد بالنسبة لنا. أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني في كلمة ألقاها في افتتاح القاعدة العسكرية في هادروت في 24 ديسمبر.

    قال الرئيس ان فرق كوماندو قادرة على تنفيذ كل المهام العسكرية مشيرا الى ان أبناء وطننا الذين تلقوا تدريبا رفيعا واظهروا عزما كبيرا مستعدون للتضحية من اجل الوطن. هم سيخدمون في هذه الفرق. وهذا سيزيد من قدراتنا العسكرية بدرجة كبيرة.

    أضاف الرئيس قائلا ان عدد مثل هذه الفرق سيكون كثيرا وسيحافظ الجيش الاذربيجاني على قوته وروحه المعنية الرفيعة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف: انشاء فرقة "كوماندو" إنجاز جديد بالنسبة لنا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٧:١٥‎]
    الرئيس: الحرب القراباغية الثانية أظهرت عزم الجيش والشعب في أذربيجان
    ٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٧:٠٠]
    الرئيس إلهام علييف: افتتاح قاعدة عسكرية في هادروت يكسب أهمية بالغة
    ٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٢:٣٣]
    حزب أذربيجان الحديثة ينظم مؤتمرا في "قراباغ: نافذة جديدة من جنوب القوقاز
    ٢٣.١٢.٢٠٢١ [١٨:٠٣]
    أذربيجان تسلم مذكرة احتجاج الى فرنسا
    الرئيس إلهام علييف: انشاء فرقة "كوماندو" إنجاز جديد بالنسبة لنا