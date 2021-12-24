الرئيس إلهام علييف: انشاء فرقة "كوماندو" إنجاز جديد بالنسبة لنا

باكو، 24 ديسمبر (أذرتاج)

يقع في هذه القاعدة العسكرية في هادروت ممثلو الوحدة العسكرية الجديدة، أي ممثلو "كوماندو". انشاء فرقة "كوماندو" إنجاز جديد بالنسبة لنا. أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الاذربيجاني في كلمة ألقاها في افتتاح القاعدة العسكرية في هادروت في 24 ديسمبر.

قال الرئيس ان فرق كوماندو قادرة على تنفيذ كل المهام العسكرية مشيرا الى ان أبناء وطننا الذين تلقوا تدريبا رفيعا واظهروا عزما كبيرا مستعدون للتضحية من اجل الوطن. هم سيخدمون في هذه الفرق. وهذا سيزيد من قدراتنا العسكرية بدرجة كبيرة.

أضاف الرئيس قائلا ان عدد مثل هذه الفرق سيكون كثيرا وسيحافظ الجيش الاذربيجاني على قوته وروحه المعنية الرفيعة.