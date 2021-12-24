باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج اتصل رئيس الوزراء الجورجي ايراكلي قريباشفيلي 24 ديسمبر اليوم برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف هاتفيا. هنأ ايراكلي قريباشفيلي الرئيس إلهام علييف بمناسبة يوم ميلاده اليوبيل متمنيا له نجاحا في فعالياته. وعبر الرئيس إلهام علييف عن الامتنان من الاهتمام والتهنئة لرئيس الوزراء الجورجي. وأعبِر خلال المكالمة الهاتفية عن الارتياح من تطوير علاقات الصداقة الثنائية بين أذربيجان وجورجيا. وتبادل الرئيس إلهام علييف ورئيس الوزراء ايراكلي قريباشفيلي وجهات نظر حول آفاق التعاون.

AZERTAG.AZ : رئيس الوزراء الجورجي يتصل هاتفيا برئيس أذربيجان

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