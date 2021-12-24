شوشا المحررة، 24 ديسمبر، أذرتاج أتى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا وأفراد عائلتهما 24 ديسمبر مدينة شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني قادمين من قصبة هادروت المحررة من الاحتلال الأرميني. أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة والسيدة الأولى وأفراد عائلتهما زاروا مسجد يوخاري جوهر أقا.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا وافراد عائلتهما زاروا مدينة شوشا – صور

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