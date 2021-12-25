البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 25 ديسمبر كانون الأول اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0166

أورو EUR 1 1.9269

دولار أسترالي AUD 1 1.2294

روبل بيلاروس BYN 1 0.6752

ريال برازيلي BRL 1 0.2995

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1087

كرون دنماركي DKK

1 0.2591

لاري جورجي GEL 1 0.5514

روبي هندي INR 1 0.0226

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.218

دولار كندا CAD 1 1.3255

دينار الكويت KWD 1 5.6181

رينجيت ماليزي MYR 1 0.4048

بيسو المكسيك MXN 1 0.0824

جنيه مصري EGP 1 0.1083

لاي مولدوفا MDL 1 0.0953

كرون النرويج NOK 1 0.1928

زلوتي بولندا PLN 1 0.4161

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

روبل روسي RUB 1 0.0232

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3793

دولار سنغافورة SGD 1 1.2515

ريال السعودية SAR 1 0.4527

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509

دولار تايوان TWD 1 0.0613

ليرة تركيا TRY 1 0.1475

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0625

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1582

كرون التشيك CZK 1 0.0769

يوان الصين CNY 1 0.2669

جنيه إنكلترا GBP 1 2.2789

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5397

كرون السويد SEK 1 0.1872

فرنك سويسرا CHF 1 1.8533

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1434

ليرة لبنان LBP 100 0.1125

ين اليابان JPY 100 1.4871

بيسو تشيلي CLP 100 0.1979

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.012

ريال إيران IRR 100 0.004