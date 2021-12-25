البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 25 ديسمبر كانون الأول اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0166
أورو EUR 1 1.9269
دولار أسترالي AUD 1 1.2294
روبل بيلاروس BYN 1 0.6752
ريال برازيلي BRL 1 0.2995
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1087
كرون دنماركي DKK
1 0.2591
لاري جورجي GEL 1 0.5514
روبي هندي INR 1 0.0226
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.218
دولار كندا CAD 1 1.3255
دينار الكويت KWD 1 5.6181
رينجيت ماليزي MYR 1 0.4048
بيسو المكسيك MXN 1 0.0824
جنيه مصري EGP 1 0.1083
لاي مولدوفا MDL 1 0.0953
كرون النرويج NOK 1 0.1928
زلوتي بولندا PLN 1 0.4161
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0232
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3793
دولار سنغافورة SGD 1 1.2515
ريال السعودية SAR 1 0.4527
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509
دولار تايوان TWD 1 0.0613
ليرة تركيا TRY 1 0.1475
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0625
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1582
كرون التشيك CZK 1 0.0769
يوان الصين CNY 1 0.2669
جنيه إنكلترا GBP 1 2.2789
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5397
كرون السويد SEK 1 0.1872
فرنك سويسرا CHF 1 1.8533
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1434
ليرة لبنان LBP 100 0.1125
ين اليابان JPY 100 1.4871
بيسو تشيلي CLP 100 0.1979
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.012
ريال إيران IRR 100 0.004
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