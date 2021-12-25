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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٥‎.١٢.٢٠٢١ [١٠:٣٤]

    باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 25 ديسمبر كانون الأول اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0166

    أورو EUR 1 1.9269

    دولار أسترالي AUD 1 1.2294

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6752

    ريال برازيلي BRL 1 0.2995

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1087

    كرون دنماركي DKK

    1 0.2591

    لاري جورجي GEL 1 0.5514

    روبي هندي INR 1 0.0226

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.218

    دولار كندا CAD 1 1.3255

    دينار الكويت KWD 1 5.6181

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.4048

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0824

    جنيه مصري EGP 1 0.1083

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0953

    كرون النرويج NOK 1 0.1928

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4161

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0232

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3793

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2515

    ريال السعودية SAR 1 0.4527

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509

    دولار تايوان TWD 1 0.0613

    ليرة تركيا TRY 1 0.1475

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0625

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1582

    كرون التشيك CZK 1 0.0769

    يوان الصين CNY 1 0.2669

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.2789

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5397

    كرون السويد SEK 1 0.1872

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8533

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1434

    ليرة لبنان LBP 100 0.1125

    ين اليابان JPY 100 1.4871

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1979

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.012

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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