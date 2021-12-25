  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني تكتب في حسابها الرسمي على الانستغرام (فيديو)

    ٢٥‎.١٢.٢٠٢١ [١٠:٤٢]

    باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    كتبت النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا في حسابها الرسمي على الانستغرام.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/3/16403664893215353900.mp4

     

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني تكتب في حسابها الرسمي على الانستغرام (فيديو)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٥‎.١٢.٢٠٢١ [١٣:٥‎١]
    الرئيس البيلاروسي يتصل هاتفيا بالرئيس الاذربيجاني
    ٢٥‎.١٢.٢٠٢١ [١٠:٥‎٢]
    النائبة الاولى للرئيس تنشر فيديو عن زيارة مسجد يوخاري جوهر أغا في حسابها على الإنستغرام (فيديو)
    ٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٨:١٣]
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا وافراد عائلتهما زاروا مدينة شوشا – صور
    ٢٤.١٢.٢٠٢١ [١٧:٤٣]
    رئيس الوزراء الجورجي يتصل هاتفيا برئيس أذربيجان
    النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني تكتب في حسابها الرسمي على الانستغرام (فيديو)