باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) كتبت النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني مهربان علييفا في حسابها الرسمي على الانستغرام. تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو: https://video.azertag.az/files/video/2021/3/16403664893215353900.mp4

AZERTAG.AZ : النائبة الأولى للرئيس الاذربيجاني تكتب في حسابها الرسمي على الانستغرام (فيديو)

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