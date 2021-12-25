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    أخبار رسمية


    النائبة الاولى للرئيس تنشر فيديو عن زيارة مسجد يوخاري جوهر أغا في حسابها على الإنستغرام (فيديو)

    ٢٥‎.١٢.٢٠٢١ [١٠:٥‎٢]

    باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    نشرت النائبة الاولى لرئيس جمهورية اذربيجان السيدة مهربان علييفا في صفحتها الرسمية على الانستغرام مقاطع فيديو عن زيارة مسجد يوخاري جوهر أغا في مدينة شوشا.

    كتبت النائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا تحتها: "تقبل الله سبحانه وتعالى كل الدعاء واحاط شعبنا برحمته!".

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/3/1640370611315829388.mp4

     

    AZERTAG.AZ :النائبة الاولى للرئيس تنشر فيديو عن زيارة مسجد يوخاري جوهر أغا في حسابها على الإنستغرام (فيديو)
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