أذربيجان: تسجيل 559 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1104 مصاب ووفاة 12 مصابا في 24 ديسمبر

باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 559 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1104 مصاب هذا المرض وتوفي 12 مصابا بالفيروس في 24 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 613 ألف و618 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 592 ألف و828 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و269 مريض منهم ويستمر علاج 12 ألفا و521 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 9 آلاف و602 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 5 ملايين و798 ألف و493 فحص طبي.