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    أذربيجان: تطعيم أكثر من 24 ألف جرعة من لقاح كورونا في 24 ديسمبر

    ٢٥‎.١٢.٢٠٢١ [١١:٤١]

    باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 24 الفا و207 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 24 ديسمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن ألفين و618 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و3 آلاف و204 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 18 ألفا و385 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 11 مليونا و177 ألف و159 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و153 ألف و329 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و656 ألف و209 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية ومليون و367 ألف و621 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم أكثر من 24 ألف جرعة من لقاح كورونا في 24 ديسمبر
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