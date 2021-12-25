باكو، 25 ديسمبر (أذرتاج) أجرى رئيس جمهورية بيلاروس آلكساندر لوكاشينكو مكالمة هاتفية مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 25 ديسمبر. هنأ لوكاشينكو الرئيسَ الاذربيجانيَ بمناسبة عيد ميلاده متمنيا له النجاحات وموفور الصحة. أعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره للرئيس البيلاروسي على الاهتمام والتبريكات. ابدى الجانبان ارتياحهما لتطور علاقات الصداقة بين أذربيجان وبيلاروس معربين عن يقينهما من المزيد من توسيع العلاقات. ناقش الرئيسان سبل تطوير التعاون.

AZERTAG.AZ : الرئيس البيلاروسي يتصل هاتفيا بالرئيس الاذربيجاني

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