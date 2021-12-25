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    اقتصاد


    برميل من "آذري لايت" يباع 78.92 دولار

    ٢٥‎.١٢.٢٠٢١ [١٤:١٨]

    باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 78.92 دولارا بعد انخفاضه 0.32 دولار.

    يذكر ان أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني وصل الى 88.19 دولار في 25 أكتوبر من العام الجاري.

     

    AZERTAG.AZ :برميل من "آذري لايت" يباع 78.92 دولار
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