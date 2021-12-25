نتائج الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات
AzerTAg.az
باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج
اختتمت مباريات الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات.
أليانس غروب – باكو فاير الثاني 8-1، الحكام أقايف وخاصييف وحسينوف وعسكروف
ياسامال – ستار كارقو 4-5، الحكام جبرائيلوف وملكوف وفرجوف ومحمدوف
أكاديمية الرياضة – دسته أوردوباد 8-1، الحكام حسينوف وقولييف وبالاشوف وصمدلي
قراباغ فضولي – فورزا نفطجي 2-15، الحكام محمدوف وفرجوف وملكوف وأسدوف
أولدوز – باسو 2-7، الحكام غفارلي وبالاشوف وحسينوف ونجفوف
شوشا – ستاندارد 1-5، الحكام محمدوف وأمير اصلانوف وملكوف وصمدلي
مترو باكو – زنكيلان 2-8، الحكام حسنوف وحسينوف وبالاشوف وحسينوف
ت الأندية ل ف ت خ ل/ع ن
1 فورزا نفطجي 12 12 0 0 97-15 36
2 ستاندارد 12 11 0 1 91-22 33
3 أكاديمية الرياضة 12 10 1 1 88-21 31
4 شوشا 12 9 1 2 50-32 28
5 ستار كارقو 12 7 1 4 79-43 22
6 أليانس غروب 12 7 0 5 63-48 21
7 زنكيلان 12 5 2 5 65-62 17
8 باسو 12 4 0 8 42-52 12
9 دستة أوردوباد 12 4 0 8 39-74 12
10 ياسامال 12 3 1 8 32-55 10
11 مترو باكو 12 3 1 8 44-102 10
12 باكو فاير الثاني 12 3 0 9 40-79 9
13 قراباغ فضولي 11 1 1 9 32-83 4
14 أولدوز 11 0 0 11 22-76 0
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