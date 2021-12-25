باكو، 25 ديسمبر، أذرتاج اختتمت مباريات الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة قدم الصالات. أليانس غروب – باكو فاير الثاني 8-1، الحكام أقايف وخاصييف وحسينوف وعسكروف ياسامال – ستار كارقو 4-5، الحكام جبرائيلوف وملكوف وفرجوف ومحمدوف أكاديمية الرياضة – دسته أوردوباد 8-1، الحكام حسينوف وقولييف وبالاشوف وصمدلي قراباغ فضولي – فورزا نفطجي 2-15، الحكام محمدوف وفرجوف وملكوف وأسدوف أولدوز – باسو 2-7، الحكام غفارلي وبالاشوف وحسينوف ونجفوف شوشا – ستاندارد 1-5، الحكام محمدوف وأمير اصلانوف وملكوف وصمدلي مترو باكو – زنكيلان 2-8، الحكام حسنوف وحسينوف وبالاشوف وحسينوف ت الأندية ل ف ت خ ل/ع ن 1 فورزا نفطجي 12 12 0 0 97-15 36 2 ستاندارد 12 11 0 1 91-22 33 3 أكاديمية الرياضة 12 10 1 1 88-21 31 4 شوشا 12 9 1 2 50-32 28 5 ستار كارقو 12 7 1 4 79-43 22 6 أليانس غروب 12 7 0 5 63-48 21 7 زنكيلان 12 5 2 5 65-62 17 8 باسو 12 4 0 8 42-52 12 9 دستة أوردوباد 12 4 0 8 39-74 12 10 ياسامال 12 3 1 8 32-55 10 11 مترو باكو 12 3 1 8 44-102 10 12 باكو فاير الثاني 12 3 0 9 40-79 9 13 قراباغ فضولي 11 1 1 9 32-83 4 14 أولدوز 11 0 0 11 22-76 0

AZERTAG.AZ : نتائج الجولة الثانية عشرة بدوري الدرجة الأولى لكرة قدم الصالات

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