جبرائيل، 25 ديسمبر، أذرتاج نظمت زيارة لمجموعة من ممثلي المنظمات غير الحكومية الناشطة في أذربيجان لأراضي محافظة ترتر المحررة من الاحتلال الأرميني. يذكر أن برنامج الزيارة التي يشارك فيها ممثلون لأكثر من 150 منظمة غير حكومية يتضمن التعرف على جسر خدافرين وسبيل "دوستلوق" بمدينة جبرائيل المحررة. ويرافق الزائرين نائب رئيس مجلس أمناء وكالة الدولة لدعم المنظمات غير الحكومية الموظف المسؤول لدى الديوان الرئاسي وصال قولييف والمديرة التنفيذية للوكالة أيجون علييفا.

AZERTAG.AZ : مجموعة من ممثلي المنظمات غير الحكومية تزور جبرائيل المحررة من الاحتلال الأرميني – صور

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده