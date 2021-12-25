النائبة الاولى للرئيس تنشر فيديو عن زيارة شوشا في حسابها على الإنستغرام (فيديو)

باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

نشرت النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني السيدة مهربان علييفا في صفحتها الرسمية على الانستغرام مقاطع فيديو عن محادثة صادقة بين الرئيس إلهام علييف وعاصف البالغ من العمر 4 سنوات في مدينة شوشا.

أفادت وكالة اذرتاج انها كتبت في تدوينتها: "أصغر الجنرال في شوشا".

تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

https://video.azertag.az/files/video/2021/3/1640439459787439959.mp4