النائبة الاولى للرئيس تنشر فيديو عن زيارة شوشا في حسابها على الإنستغرام (فيديو)
AzerTAg.az
٢٥.١٢.٢٠٢١ [١٧:٣٧]
باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
نشرت النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني السيدة مهربان علييفا في صفحتها الرسمية على الانستغرام مقاطع فيديو عن محادثة صادقة بين الرئيس إلهام علييف وعاصف البالغ من العمر 4 سنوات في مدينة شوشا.
أفادت وكالة اذرتاج انها كتبت في تدوينتها: "أصغر الجنرال في شوشا".
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2021/3/1640439459787439959.mp4
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