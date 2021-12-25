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    النائبة الاولى للرئيس تنشر فيديو عن زيارة شوشا في حسابها على الإنستغرام (فيديو)

    ٢٥‎.١٢.٢٠٢١ [١٧:٣٧]

    باكو، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    نشرت النائبة الاولى للرئيس الاذربيجاني السيدة مهربان علييفا في صفحتها الرسمية على الانستغرام مقاطع فيديو عن محادثة صادقة بين الرئيس إلهام علييف وعاصف البالغ من العمر 4 سنوات في مدينة شوشا.

    أفادت وكالة اذرتاج انها كتبت في تدوينتها: "أصغر الجنرال في شوشا".

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/3/1640439459787439959.mp4

    AZERTAG.AZ :النائبة الاولى للرئيس تنشر فيديو عن زيارة شوشا في حسابها على الإنستغرام (فيديو)
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