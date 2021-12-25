تدشين مقر للمندوب الخاص للرئيس في منطقة قراباغ الاقتصادية
AzerTAg.az
٢٥.١٢.٢٠٢١ [١٨:٣٦]
اغدام، 25 ديسمبر (أذرتاج)
يقع مقر المندوب الخاص للرئيس الاذربيجاني في الأراضي المحررة من الاحتلال التي تشملها منطقة قراباغ الاقتصادية في محافظة اغدام وانشئ على أساس التكنولوجيات الذكية الحديثة.
أفادت وكالة أذرتاج ان المقر المؤقت يقع في مساحة تبلغ هكتارا وتم تزويده بكل المعدات الضرورية.
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