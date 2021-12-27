باكو، 27 ديسمبر (أذرتاج) تفقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 27 ديسمبر المبنى الجديد لوكالة أنباء أذربيجان الرسمية "أذرتاج". قدم رئيس مجلس إدارة الوكالة أصلان أصلانوف الى رئيس الجمهورية معلومات عن الظروف المهيأة في المبنى.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتفقد المبنى الجديد لوكالة انباء "أذرتاج"

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