البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 ديسمبر كانون الأول اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0166

أورو EUR 1 1.9241

دولار أسترالي AUD 1 1.2294

روبل بيلاروس BYN 1 0.6751

ريال برازيلي BRL 1 0.2996

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1094

كرون دنماركي DKK 1 0.2588

لاري جورجي GEL 1 0.553

روبي هندي INR 1 0.0226

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.218

دولار كندا CAD 1 1.3266

دينار الكويت KWD 1 5.6183

رينجيت ماليزي MYR 1 0.406

بيسو المكسيك MXN 1 0.0824

جنيه مصري EGP 1 0.1083

لاي مولدوفا MDL 1 0.0954

كرون النرويج NOK 1 0.1922

زلوتي بولندا PLN 1 0.4158

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

روبل روسي RUB 1 0.0231

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3793

دولار سنغافورة SGD 1 1.2529

ريال السعودية SAR 1 0.4527

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509

دولار تايوان TWD 1 0.0614

ليرة تركيا TRY 1 0.1548

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0623

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1587

كرون التشيك CZK 1 0.0769

يوان الصين CNY 1 0.2668

جنيه إنكلترا GBP 1 2.2794

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5391

كرون السويد SEK 1 0.1864

فرنك سويسرا CHF 1 1.8486

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1433

ليرة لبنان LBP 100 0.1124

ين اليابان JPY 100 1.4856

بيسو تشيلي CLP 100 0.197

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.012

ريال إيران IRR 100 0.004