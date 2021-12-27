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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٧.١٢.٢٠٢١ [١٢:٤٣]

    باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 ديسمبر كانون الأول اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0166

    أورو EUR 1 1.9241

    دولار أسترالي AUD 1 1.2294

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6751

    ريال برازيلي BRL 1 0.2996

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1094

    كرون دنماركي DKK 1 0.2588

    لاري جورجي GEL 1 0.553

    روبي هندي INR 1 0.0226

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.218

    دولار كندا CAD 1 1.3266

    دينار الكويت KWD 1 5.6183

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.406

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0824

    جنيه مصري EGP 1 0.1083

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0954

    كرون النرويج NOK 1 0.1922

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4158

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201

    روبل روسي RUB 1 0.0231

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3793

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2529

    ريال السعودية SAR 1 0.4527

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509

    دولار تايوان TWD 1 0.0614

    ليرة تركيا TRY 1 0.1548

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0623

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1587

    كرون التشيك CZK 1 0.0769

    يوان الصين CNY 1 0.2668

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.2794

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5391

    كرون السويد SEK 1 0.1864

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8486

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1433

    ليرة لبنان LBP 100 0.1124

    ين اليابان JPY 100 1.4856

    بيسو تشيلي CLP 100 0.197

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.012

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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