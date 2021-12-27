البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 27 ديسمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 27 ديسمبر كانون الأول اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0166
أورو EUR 1 1.9241
دولار أسترالي AUD 1 1.2294
روبل بيلاروس BYN 1 0.6751
ريال برازيلي BRL 1 0.2996
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1094
كرون دنماركي DKK 1 0.2588
لاري جورجي GEL 1 0.553
روبي هندي INR 1 0.0226
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.218
دولار كندا CAD 1 1.3266
دينار الكويت KWD 1 5.6183
رينجيت ماليزي MYR 1 0.406
بيسو المكسيك MXN 1 0.0824
جنيه مصري EGP 1 0.1083
لاي مولدوفا MDL 1 0.0954
كرون النرويج NOK 1 0.1922
زلوتي بولندا PLN 1 0.4158
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0231
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3793
دولار سنغافورة SGD 1 1.2529
ريال السعودية SAR 1 0.4527
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1509
دولار تايوان TWD 1 0.0614
ليرة تركيا TRY 1 0.1548
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0623
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1587
كرون التشيك CZK 1 0.0769
يوان الصين CNY 1 0.2668
جنيه إنكلترا GBP 1 2.2794
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5391
كرون السويد SEK 1 0.1864
فرنك سويسرا CHF 1 1.8486
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1433
ليرة لبنان LBP 100 0.1124
ين اليابان JPY 100 1.4856
بيسو تشيلي CLP 100 0.197
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0157
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.012
ريال إيران IRR 100 0.004
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك