ماصالي، 27 ديسمبر، أذرتاج تواصل أجهزة انفاذ القانون عمليات البحث والتحري والرصد والفعاليات الوقائية الاحترازية بغية ضبط الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير قانوني وكذلك تسليمهم طواعية إياها الى الجهات ذات الصلة. قالت الداخلية في بيان إن عمليات البحث والتحري والرصد المنجزة على أساس بلاغات ومعلومات تلقتها شرطة ماصالي اسفرت عن ضبط بندقية للصيد ذات الماسورة المزدوجة كان المواطن م/عزيزوف من سكان قرية خيرماندالي بالمحافظة يحتفظ عليها غير قانوني وبدون وثائق رسمية. ويجري التحقيق مع الواقعين لدى شرطة قاخ.

AZERTAG.AZ : ضبط بندقية للصيد غير قانوني ذات الماسورة المزدوجة لدى مواطن في ماصالي – صورة

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