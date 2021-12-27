أذربيجان: تسجيل 511 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 1178 مصاب ووفاة 13 مصابا في 26 ديسمبر

باكو، 27 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 511 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1178 مصاب هذا المرض وتوفي 13 مصابا بالفيروس في 26 ديسمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 614 ألف و630 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 595 ألف و98 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 8 آلاف و297 مريض منهم ويستمر علاج 11 ألفا و235 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 9 آلاف و328 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 5 ملايين و817 ألف و708 فحص طبي.